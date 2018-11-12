ТОКИО, 12 ноя — ПРАЙМ. SoftBank Group Corp. заявила, что при IPO японского бизнеса мобильной связи рассчитывает привлечь более 20 млрд долларов. Компании сейчас нужны средства для финансирования инвестиционного фонда объемом почти 100 млрд долларов.

SoftBank Group сегодня объявила, что Токийская фондовая биржа разрешила ей провести размещение акций подразделения 19 декабря и что планируется продажа 36%-ной доли. В случае высокого спроса размещение может принести 2,6 трлн иен (23 млрд долларов).

SoftBank Group ожидает, что цена размещения составит 1500 иен за акцию, а все подразделение – SoftBank Corp. – будет оценено более чем в 7 трлн иен.

SoftBank при поддержке Саудовской Аравии управляет SoftBank Vision Fund и аффилированным Delta Fund. В общей сложности капитал этих фондов составляет 98 млрд долларов.

На 30 сентября суммарный долг SoftBank был близок к 18 трлн иен, тогда как денежные средства и их эквиваленты составляли 3,2 трлн иен. В основном долг связан с японским бизнесом мобильной связи и американской Sprint Corp., которую контролирует SoftBank Group.

Первоначальное размещение акций бизнеса и запланированная продажа контрольного пакета Sprint компании T-Mobile US Inc. помогут снизить долг. Для сделки с T-Mobile компания пока еще не получила одобрение регуляторов.

Если IPO пройдет успешно, оно станет одним из крупнейших в истории, хотя сумма, которую рассчитывает привлечь компания, ниже 25 млрд долларов, полученных Alibaba Group Holding Ltd. при размещении акций в 2014 году.