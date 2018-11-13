МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon откроет новые штаб-квартиры в одном из районов Вашингтона и в Нью-Йорке, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Главная штаб-квартира останется в Сиэтле, штат Вашингтон.

Сообщается, что штаб-квартиры будут расположены в районах Кристал-Сити в столице США и Куинс в Нью-Йорке. По данным издания, новым штаб-квартирам может быть предоставлено "50 тысяч рабочих мест и инвестиций на сумму примерно пять миллиардов долларов".

Ранее сообщалось, что компания выбирала место для строительства новой штаб-квартиры из более двухсот городов. В шорт-лист вошли 20 городов-кандидатов, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланту, Чикаго, Даллас и Майами.

Amazon показал в 2016 году оборот в 136 миллиардов долларов и чистую прибыль в 2,37 миллиарда долларов. В компании работают 540 тысяч человек. Приход такой компании в любой город США обещает тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, хотя при этом может возрасти нагрузка на инфраструктуру и повыситься стоимость недвижимости.