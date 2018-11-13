ЦЮРИХ, 13 ноя — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" открыла в Цюрихе первый центр прозрачности, на базе которого будет производиться проверка исходного кода продуктов компании, а также начала в Швейцарии обработку вредоносных и подозрительных данных от европейских пользователей, говорится в сообщении компании.

Данные мероприятия реализуются в рамках глобальной инициативы "Лаборатории Касперского" по информационной открытости, анонсированной в октябре 2017 года после запрета США на использование ПО в госорганах страны. Ещё два центра прозрачности планируется открыть в Азии и Канаде.

Так, в рамках центра прозрачности доверенные партнёры и правительственные организации смогут проверить исходный код продуктов компании. Кроме этого, они смогут получить доступ к базам данным вирусных сигнатур (правила распознавания вируса), обновлениям ПО, документации по безопасной разработке ПО и другим важным материалам, рассказали в компании. При этом организация для проведения независимой оценки кода ещё не найдена, сообщил журналистам вице-президент "Лаборатории Касперского" по связям с госорганами Антон Шингарев.

Также компания начала во вторник обрабатывать данные о киберугрозах, получаемых от европейских пользователей, в двух центрах обработки данных (ЦОДах) в Цюрихе, что составляет треть от всей пользовательской базы компании, уточнил Шингарев. На данном этапе до конца года компания вложит в центр 3 миллиона долларов. Ещё 9 миллионов долларов планируется инвестировать к концу 2019 года, когда компания перенесет в Цюрих хранение и обработку информации пользователей из Северной Америки, Сингапура, Австралии, Японии и Южной Кореи, рассказал он.

В ЦОДах впоследствии будет ещё и обрабатываться обезличенная статистика киберугроз, отмечается в сообщении. По словам Шингарева, вслед за запуском центра прозрачности и ЦОДов будет запущен "конвейер по сборке ПО", предназначенных для продажи в Европе, США и других странах.

Как отметили в компании, Швейцария входит в число мировых лидеров по количеству доступных защищённых интернет-серверов, по оценкам независимых рейтингов. "Швейцария сформировала собственную политику регулирования конфиденциальных данных, которая гарантируется конституцией государства и федеральными законами. Кроме того, в стране действуют строгие правила, регулирующие процедуры обработки запросов на получение электронных данных, поступающих от органов власти", — подчёркивается в сообщении.