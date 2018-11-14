МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" избрали бывшего исполнительного директора компании Геворка Вермишяна генеральным директором вместо Сергея Солдатенкова, следует из материалов компании.

"Досрочно прекратить полномочия исполнительного директора общества Вермишяна Геворка Арутюновича 13 ноября 2018 года. Избрать Вермишяна Геворка Арутюновича генеральным директором общества с 14 ноября 2018 года сроком на три года", — говорится в материалах.

В августе тогдашний гендиректор "Мегафона" Солдатенков сообщил журналистам, что может покинуть компанию по истечении срока контракта в начале 2019 года. Одним из своих возможных преемников он называл Вермишяна.