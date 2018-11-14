МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в третьем квартале 2018 года увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,17 миллиарда рублей, сообщила компания.

Скорректированная чистая выручка выросла в 1,6 раза — до 5,23 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,633 миллиарда рублей, увеличившись на 23%.

При этом, как сообщается, совет директоров Qiwi намерен пересмотреть решение об отказе от выплат дивидендов.

Qiwi ожидает рост общей скорректированной чистой выручки в 2018 году на 40-45% по сравнению с 2017 годом против прогнозируемого ранее роста на 26-32%.

Компания также теперь ожидает сокращения чистой прибыли в 2018 году на 10-15% к 2017 году вместо ранее сообщавшихся 15-25%.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact.