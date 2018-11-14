МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Корпоративный центр Google в Калифорнии изучит механизмы урегулирования ситуации о нарушении компанией требований закона по обеспечению фильтрации поиска от запрещенной в России информации, говорится в сообщении Роскомнадзора по итогам встречи с представителем интернет-гиганта.

"Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин встретился с представителем компании Google господином Дороном Авни. Одним из ключевых моментов переговоров стало обсуждение ситуации вокруг нарушения компанией требований российского закона по обеспечению фильтрации поисковой выдачи Google от запрещенной в России информации. Дорон Авни представит предлагаемые механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии", — говорится в сообщении.