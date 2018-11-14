МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который был подписан 1 ноября крупнейшими российскими медиахолдингами и интернет-компаниями, говорится в сообщении ведомства.

В среду заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин встретился с представителем Google Дороном Авни. На встрече обсуждался широкий круг вопросов по исполнению компанией Google положений российского законодательства, отмечается в сообщении.

"Роскомнадзор также предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который был подписан 1 ноября 2018 года крупнейшими российскими медиахолдингами и интернет-компаниями. Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя и соответствует механизмам, используемым Google", — говорится в сообщении Роскомнадзора.