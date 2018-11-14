МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор оценивает переговоры с компанией Google, касающиеся законодательства РФ, как результативные, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Вадим Субботин.

Ранее в среду Роскомнадзор сообщил, что Субботин встретился с представителем Google Дороном Авни. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся исполнения компанией Google положений российского законодательства.

"Я считаю, что это были такие хорошие переговоры с компанией, результативные, надеюсь", — оценил Субботин.