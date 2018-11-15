МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила о хакерской атаке на свои ресурсы. Как заявили в пресс-служде организации, вирус ворует служебные логины и пароли.

"Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы, возможно, с целью взлома", — рассказали в ФАС. Там уточнили, что под эту атаку попал как центральный аппарат службы, так и его территориальные органы.

"Служба информационной безопасности отреагировала оперативно, пострадавших пока нет", — подытожили в пресс-службе ФАС.

Как уточнили в ФАС, атака началась вчера, 14 ноября.

Ранее в четверг начальник управления общественных связей ведомства Ирина Кашунина сообщила на своей странице в Facebook, что злоумышленники создали для Федеральной антимонопольной службы персональный вирус.

К посту она прикрепила скриншот электронного письма, на котором отправителем значится "Federal Antimonopoly Service", в теме которого написано: "Федеральная Антимонопольная служба делится с вами файлом", а в теле письма написано: "ВНИМАНИЕ! Ваш документ хранится в очереди. Пожалуйста, загрузите и войдите в систему, чтобы выпустить документы". К письму также прикреплен файл с именем "Axigen WebMail.htm".

Позже в пресс-службе заявили, что система информационной безопасности ФАС справилась с хакерской атакой, утечки данных нет. "Да, купировали атаку. Утечки данных нет", — заявили в пресс-службе.