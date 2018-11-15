МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ предлагает отключать аналоговый телесигнал в российских регионах в три этапа по мере их готовности, ожидая старт последнего этапа в начале июня 2019 года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков журналистам.

"Отключения аналогового телевидения будут происходить с начала февраля предположительно, но это решение еще будет обсуждаться на комиссии по телерадиовещанию. Предлагаем провести это отключение в три этапа, последний этап отключения — в начале июня следующего года", — сказал Носков.

По его словам, регионы будут отключать от аналогового сигнала по мере готовности, в Тверской области — пилотном регионе — отключение произойдет уже в начале декабря.

"Отключать регионы предлагаем по мере готовности. Мы активно уже достаточно долгое время работаем со всеми регионами, видим ситуацию по готовности перехода регионов на цифровое вещание. Поэтому в первый этап войдут наиболее подготовленные регионы, и дальше будем определять две другие группы", — отметил министр, уточнив, что точный график отключения всех регионов определит правительственная комиссия по телерадиовещанию, заседание которой должно состояться в ближайшие недели.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг объявил, что переход планируется сделать поэтапным в течение полугода, начав его в феврале.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".