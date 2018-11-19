МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" представил два новых "умных" устройства от сторонних производителей со встроенным голосовым помощником "Алиса".

В июле "Яндекс" начал продажи собственного устройства — "Яндекс.Станции" с голосовым помощником "Алиса". Компания весной представила платформу Yandex IO, которая позволяет встроить "Алису" в любую технику.

"Предвидя успех голосового помощника, мы еще весной анонсировали платформу Yandex IO, которая позволяет встроить "Алису" в любую технику. Сегодня мы рады представить вам еще два новых устройства сторонних производителей с "Алисой" внутри — компактные домашние умные помощники от компаний Irbis и Dexp", — сказал на презентации директор по экспериментальным продуктам "Яндекса" Константин Круглов.

В отличие от более дорогой "Яндекс.Станции", новые мини-колонки не подключаются к телевизору, но позволяют решать бытовые вопросы с помощью "Алисы", задавать ей вопросы, давать задания (например, поставить будильник) а также слушать музыку. Правда, динамик в мини-станциях менее мощный, чем в "Яндекс.Станции", которая стоит около 10 тысяч рублей. "Колонка в новых устройствах менее мощная, музыку можно будет слушать, но это, скорее, формат фоновой музыки в спальне, в гостиной, а не для вечеринки", — сказал Круглов. Стоимость новых устройств составляет 3,29 тысячи рублей.

Устройства поступят в продажу до Нового года, более точного срока компания не называет. Продаваться устройства будут в сетях "М.Видео" и DNS.

"Яндекс" также представил обновление собственной поисковой системы. Новый поисковый алгоритм получил название "Андромеда". Как отметили представители, поиск получил более тысячи улучшений. "Фокусом обновления стала нативность. Нативные улучшения — чтобы пользователи сразу начали их использовать, как будто они всегда были в системе", — сказал глава "Поиска" Андрей Стыскин.