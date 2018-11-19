МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайского производителя смартфонов Xiaomi за девять месяцев 2018 года, завершившихся 30 сентября, составила 10,086 миллиарда юаней (1,45 миллиарда долларов) против убытка в 30 миллиардов юаней годом ранее, сообщила компания.

Это второй отчет, опубликованный Xiaomi с момента проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в июне, в ходе которого компания привлекла 4,72 миллиарда долларов.

Выручка компании за девять месяцев выросла в 1,6 раза и достигла 130,494 миллиарда юаней (18,78 миллиарда долларов). Операционный убыток в отчетном периоде составил 2,017 миллиарда юаней (290 миллионов долларов) против прибыли в 9,202 миллиарда юаней (1,31 миллиарда долларов) годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,102 юаня (0,015 доллара) против убытка в 3,156 юаня (0,45 доллара) в прошлом году.

В третьем квартале прибыль Xiaomi составила 2,480 миллиарда юаней (357 миллионов долларов) против убытка в 10,993 миллиарда юаней (1,58 миллиарда долларов) годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась в 1,5 раза в годовом выражении, до 50,846 миллиарда юаней (7,3 миллиарда долларов), а операционная прибыль сократилась на 38%, составив 2,211 миллиарда юаней (318 миллионов долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 0,1 юаня (0,01 доллара) против убытка в 1,126 юаня (0,162 доллара) по итогам аналогичного периода в 2017 году.

В релизе отмечается, что быстрорастущими рынками компании стали Индия, где Xiaomi добилась успеха благодаря продажам бюджетной версии смартфона Redmi, а также Европа. Как уточнила компания, поставки телефонов в Восточной Европе в третьем квартале выросли на 386% год к году. В 2018 году компания также вышла со своей флагманской моделью Mi 8 Pro на рынок Британии.

Xiaomi – китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов и планшетов. Ее IPO в июле стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.