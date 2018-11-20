МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в третьем квартале выросла на 11,7% — до 128 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Там отмечается, что в выручку группы впервые консолидированы результаты "МТС Банка". Эффект от консолидации составил порядка 4 миллиардов рублей. В сообщении также уточняется, что без учета новых стандартов МСФО динамика роста выручки составила 12,1%.

На рост выручки повлияли результаты, полученные в России вследствие роста пользования услугами передачи данных, продаж смартфонов и оборудования, роста услуг системной интеграции и других цифровых сервисов. Также на увеличение выручки повлиял рост доходов от услуг передачи данных на Украине.

Чистый убыток МТС составил 37 миллиардов рублей с учетом резерва в 55,8 миллиарда рублей в качестве потенциального обязательства в рамках расследования SEC и Минюстом США дела о коррупции в Узбекистане. Без учета этого резерва чистая прибыль МТС могла составить 18,7 миллиарда рублей против 18 миллиардов рублей за аналогичный период 2017 года.

Скорректированная OIBDA выросла на 21,6% — до 59,3 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 46,3% с 42,6%.

Без учета новых стандартов МСФО OIBDA составила 52,3 миллиарда рублей, увеличившись на 7,3%, рентабельность снизилась до 40,7% с 42,6%.

МТС повысил прогноз роста выручки по МСФО по итогам 2018 года до 4-6% с ранее ожидавшихся 2-4%, сообщил президент компании Алексей Корня на пресс-конференции во вторник.

"По выручке мы видим хорошую динамику, которую мы продемонстрировали за последние девять месяцев, поэтому мы видим комфортным повысить прогноз по выручке", — сказал он.

Как поясняется в материалах компании, на это повлиял ряд факторов. В частности, увеличение объемов data-трафика при снижении пользования голосовыми услугами, конкурентная динамика в ритейле и снижение уровня продаж sim-карт в РФ, увеличение продаж телефонов в России, продолжающийся рост выручки на Украине, динамика выручки в зарубежных дочерних компаниях и волатильность валют по отношению к российскому рублю.

Прогноз по динамике OIBDA при этом остается прежним — компания ожидает, что этот показатель вырастет примерно на 2%. Компания отмечает, что внедрение новых стандартов МСФО увеличит OIBDA минимум на 25 миллиардов рублей.

Также неизменным остался прогноз по капзатратам: ожидается, что в 2018-2019 годах они будут на уровне 160 миллиардов рублей.