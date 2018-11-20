МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Facebook известно о проблемах с доступом к соцсети и Instagram, компания работает над устранениями неполадок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Во вторник пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись с проблемами в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Сбои начались в районе 16.00 мск. Проблемы были зафиксированы у жителей Англии, США, Польши, Венгрии и Бразилии. Пользователи жалуются на проблемы при авторизации, а также ошибке, когда на странице появляется надпись Service Unavailable.

"Нам известно, что в данный момент некоторые люди испытывают трудности с доступом к сервису. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее", — сказал официальный представитель Facebook.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).

Instagram – бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за 1 миллиард долларов.