МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что не собирается покидать свою должность на фоне скандала вокруг его компании в связи с "российским вмешательством" в американские выборы.

"Я этого не планирую. Не думаю, что это сейчас целесообразно", — сказал Цукерберг в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о возможном уходе в отставку.

В конце прошлой недели Цукерберг столкнулся с волной критики в адрес его компании в связи со скандалом по поводу "вмешательства РФ" в выборы в США. В частности, газета New York Times обвинила Цукерберга и другого топ-менеджера компании Шерил Сэндберг в замалчивании "российского вмешательства". Совет директоров Facebook отрицал, что менеджеры игнорировали свидетельства "российского вмешательства", хотя признал, что компания реагировала "слишком медленно".

Глава Facebook отметил, что сомневается в полной достоверности расследования газеты. "Я не уверен, что статья достоверна. Многие критические замечания по ключевым вопросам были справедливыми, но я думаю, что в реальности стоит учитывать и более полную картину, которая заключается в том, что у нас и у тех, кто про нас пишет, разные взгляды на мир", — сказал он.

Цукерберг заявил, что главный операционный директор Facebook Сэндберг также продолжит работать на своей должности. "Она была важным партнером для меня в течение 10 лет. Я очень горжусь совместно проделанной работой и надеюсь, что мы будем работать вместе еще много десятилетий", — сказал глава компании.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".