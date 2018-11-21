МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Как сегодня сообщило агентство Bloomberg, сославшись на внутреннюю рассылку среди сотрудников Foxconn Technology Group., компания готовится к значительному сокращению затрат. Foxconn управляет китайскими и индийскими фабриками, на которых собираются устройства iPhone для Apple<AAPL> Inc.

В письме говорится, что Foxconn в 2019 году планирует сократить затраты на 20 млрд юаней, или 2,9 млрд долларов. Как сообщается, следующий год для Foxconn "станет очень тяжелым, полным конкурентной борьбы", и компания намерена отказаться от 10% персонала, не относящегося к техническим службам.

Акции Foxconn в 2018 году потеряли почти 30%, тогда как S&P 500 снизился на 1,2%, сообщает Dow Jones.