МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор в понедельник возбудил административное дело в отношении Google, так как компания не подключилась к системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, дело по существу будет рассмотрено в декабре, говорится в сообщении ведомства.

В понедельник, 26 ноября 2018 года, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC. 26 ноября 2018 года в отношении Google, LLC составлен протокол об административном правонарушении", — сообщает служба.

"Рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года", — говорится в сообщении. В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что дело будет рассмотрено самим ведомством, а не судом. "Мы внимательно посмотрели законодательство и поняли, что у нас самих есть такие полномочия. Решение о штрафе будет принимать сам Роскомнадзор ", — сказал РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Он отметил, что компания не подключилась к системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Представитель Google написал некое объяснение, детали которого Ампелонский озвучивать не стал.

С 1 октября в силу вступил закон, обязывающий поисковики в РФ подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google не подключился к реестру, и, как сообщал Роскомнадзор, штраф за это предусмотрен в размере 500-700 тысяч рублей. Служба пригласила компанию на составление протокола об административном правонарушении, которое было назначено на сегодня. Далее протокол направляется в суд, пояснял ранее РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.