МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ситуация с компанией Google, по-прежнему не подключающейся к системе, содержащей интернет-реестр запрещенных ресурсов, в понедельник получила продолжение. Как стало известно, Роскомнадзор по итогам встречи с представителями компании составил протокол о нарушении и возбудил в ее отношении административное дело.

Рассмотрено оно будет 11 декабря в присутствии представителей компании, причем самим ведомством, а не судом – такие полномочия у Роскомнадзора имеются. Ранее ожидалось, что ситуация будет урегулирована до сегодняшней встречи, однако, как выяснилось, у Google не нашлось аргументов, чтобы убедить ведомство в своей правоте.

Предположительно компанию обяжут заплатить штраф за нарушение вступившего с 1 октября в силу закона, обязывающего поисковики в РФ подключаться к реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Штраф за неподключение, согласно закону, составляет 500-700 тысяч рублей. Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google

Представитель Google написал некое объяснение, детали которого в ведомстве не раскрывают. Ранее сообщалось, что корпоративный центр Google в Калифорнии изучит механизмы урегулирования ситуации о нарушении компанией требований закона по обеспечению фильтрации поиска от запрещенной в России информации. В компании заверяют, что готовы исполнять российское законодательство.

ЗА ЧТО "КУСАЮТ" КОМПАНИЮ

Претензии, предъявляемые Роскомнадзором к интернет-гиганту не новы и ни в коей мере не уникальны, отметил профессор РЭУ им.Г.В.Плеханова Тимур Садыков. "Напомним, что в начале сентября Google был обвинен в опосредованном вмешательстве в российские выборы. Универсальность и всемирная популярность программного обеспечения и многочисленных интернет-сервисов компании делает ее частым объектом преследования как национальных, так и международных регуляторов", — сказал он.

Неподключение компании к реестру запрещенной в Роскомнадзором информации означает, что мнение регулятора относительно необходимости ограничения доступа к сетевым ресурсам в настоящий момент не учитывается сервисами Google. Весьма вероятно, что это обстоятельство носит чисто технический, а не принципиальный характер.

По словам эксперта, специфика бизнеса компании требует соблюдения ею многочисленных требований законодательства сотен государств мира. Неудивительно, что юристы интернет-гиганта проморгали одно из многочисленных требований российского регулятора.

В свою очередь, гендиректор CROS.Digital Ольга Сивкова констатировала, что международные интернет-гиганты, и Google в их числе, не спешат выполнять предписания Роскомнадзора. "Так, LinkedIn предпочли не ставить здесь сервера и просто ушли с нашего рынка. Twitter долгое время фактически не развивал платформу в России", — привела она пример. Роскомнадзор: Google выразил желание соблюдать российское законодательство

Эксперт напомнила, что выручка российской "дочки" Google в 2017 году составила 45,2 млрд рублей (то есть чуть больше 630 млн долларов), в то время как выручка всего холдинга — почти 110 млрд долларов. Российский рынок для интернет-гиганта, возможно, и интересный, но совершенно точно не принципиальный с точки зрения стабильности бизнеса, уверена она.

GOOGLE НЕ ЗАБАНЯТ

Эксперты уверены, что в конечном итоге ситуация решится миром и обойдется без "драконовских" решений. Скорее всего, Google быстро выполнит требования Роскомнадзора, будет оштрафован на символическую сумму, судебного процесса не потребуется, а большинство законопослушных пользователей даже не обратят внимания на этот эпизод.

"Роскомнадзор обязан реагировать на допущенные нарушения, в частности, выявленные у Google. Тем более, штрафные санкции известны, существует и процедура составления протокола", — рассуждает замдиректора Института правовых исследований и региональной интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

Более того, даже если российские ведомства решили бы закрыть Google от российских пользователей, сделать это было бы сложно. Достаточно вспомнить ситуацию с Telegram — Роскомнадзор через суд добился постановления о его блокировке в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Однако желающие по-прежнему пользуются им через обходные пути, а доступ к ключам шифрования у спецслужб так и не появился.

Чтобы запреты действительно работали, инфраструктура доступа к интернету должна быть устроена так же, как в Китае, что в современных условиях попросту невозможно. Там вначале подумали о том, как контролировать, а потом только открыли доступ к "паутине", полагает Сивкова.

Получается, что, с одной стороны, Googlе не очень-то и надо, а Роскомнадзор не очень-то и может. "Видится, что так или иначе будет достигнуто соглашение, которое позволит компании работать и дальше на территории страны", — резюмирует она.



