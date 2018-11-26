МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Совместная компания Maersk и IBM — Tradelens в партнерстве с "Морсвязьспутником" в 2019 году планируют запустить в России первую цифровую торговую блокчейн-платформу для международных перевозок в режиме пилотного проекта на базе Большого порта Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости представители российского офиса судоходной компании в кулуарах форума "Транспорт России".

"Совместная компания Maersk и IBM — Tradelens в партнерстве с ФГУП "Морсвязьспутник", подведомственным Федеральному агентству морского и речного транспорта предприятием, планируют запустить в России в 2019 году первую цифровую торговую блокчейн-платформу для международных перевозок в режиме пилотного проекта на базе Большого порта Санкт-Петербург", — сообщили представители компании.

Ранее сообщалось, что датский транспортный конгломерат A.P. Moeller- Maersk и американская IT корпорация — IBM создали TradeLens — партнерскую компанию для развития глобальной цифровой платформы для судоходной отрасли на базе технологии блокчейн. TradeLens использует технологию блокчейн от IBM как основу для создания цифровых цепочек поставок и предоставит возможность для более эффективного сотрудничества между торговыми партнерами.

"Мы ведём диалог с российскими клиентами и госорганами, чтобы уже в ближайшее время провести пробные отправки в рамках платформы через порт Санкт-Петербург. К этому пилотному проекту будут подключены несколько клиентов, их партнёров по наземной перевозке, ФТС и прочие контролирующие органы", — сообщили в российском офисе Maersk.

Tradelens — это открытая система для всей отрасли, доступная не только для Maersk, но и для всех перевозчиков. Компания уже ведет активные переговоры с другими крупнейшими морскими линиями об их участии в проекте.

"Платформа Tradelens уже обрабатывает более одного миллиона событий ежедневно в режиме лайф-тестирования. Участниками платформы выступают терминалы, морские и наземные перевозчики, государственные органы, таможни Нидерландов, Австралии, Саудовской Аравии, Перу. Ожидается, что к тестированию должны уже в ближайшее время присоединиться новые страны", — уточнили представители судоходной компании.