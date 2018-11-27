МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Российский разработчик программного обеспечения в сфере информбезопасности "Лаборатория Касперского" приостанавливает свои планы по открытию офисов в Чикаго и Лос-Анджелесе, открытие офиса в Торонто переносится на 2019 год, рассказал директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.

В текущем 2018 году Kaspersky намеревалась открыть три новых офиса в североамериканском регионе в городах Чикаго, Лос-Анджелес и Торонто.

"В Торонто откроем офис в следующем году. Необходимость открытия офиса в Чикаго и Лос-Анджелесе пока отпала в силу общих трудностей работы в регионе. Сейчас у нас стагнация в корпоративных продажах. При этом растут B2C-продажи в онлайн-сегменте, но он централизованный, для его развития не нужны новые офисы. Так что пока мы временно приостанавливаем планы по открытию новых офисов", — сообщил представитель Kaspersky.

Напомним, что министерство внутренней безопасности США в октябре 2017 года предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер для прекращения использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В декабре 2017 года компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США. Компания указала на отсутствие доказательств и возможности выразить свою позицию. Однако в мае 2018 года суд отклонил данный иск. "Лаборатория Касперского" в следующем месяце обжаловала решение суда.

Помимо этого Моисеев рассказал, что "Лаборатория Касперского" по-прежнему не планирует проводить первое публичное размещение акций (IPO).

"У нас нет планов выходить на IPO. У нас нет потребности становиться публичной компанией. Привлекать деньги компании не надо, бизнес у нас растущий и доходный", — сказал представитель "Лаборатории Касперского".

"Если акции компании торгуются на бирже, это часто для нее сильно усложняет жизнь, добавляет бюрократии, затрудняет принятие решений. Мы видим, что некоторые компании сегодня как раз стремятся уйти с биржи и стать снова частными. В общем, чтобы проводить IPO надо понимать, зачем это делать, какая финальная цель. Наша главная задача сейчас – максимальное развитие новых технологий, которые у нас уже есть", — добавил он.