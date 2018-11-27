МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Число кибератак на российские компании за первое полугодие 2018 года выросло в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до более 357 тысяч, говорится в исследовании провайдера технологий и сервисов защиты информационных активов, мониторинга и управления информационной безопасностью, Ростелеком-Solar.

"Всего за первое полугодие 2018 года специалисты Solar JSOC зафиксировали свыше 357 тысяч компьютерных атак. Это примерно в два раза больше, чем в первом полугодии 2017 года. Аналитики отмечают, что год от года увеличивается не только число атак, но и темп прироста – в 2017 году рост числа компьютерных атак составил лишь 40%, тогда как в нынешнем году – более 100%", — указывают авторы документа.

Число кибератак, направленных на получение контроля над инфраструктурой организации, за этот срок выросло примерно в 1,5 раза. "Злоумышленники все чаще стремятся к долгосрочному и незаметному присутствию в ней с целью детального исследования и получения как можно более полного доступа к информационным и технологическим системам", — сообщается в исследовании.

За отчетный период на 10% возросло число атак, нацеленных на прямой вывод денежных средств из организаций. Однако успешность таких атак снижается. Среди вероятных причин аналитики называют рост защищенности банков и информационный обмен, осуществляемый в рамках ФинЦЕРТ.

"Тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, свидетельствуют о том, что в мире киберпреступности не остается места "любителям". Кибератаки сегодня – это профессиональное, хорошо спланированное преступление, которое становится все более массовым", — приводятся в документе слова директора центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании Ростелеком-Solar Владимира Дрюкова.

Примерно каждый пятый инцидент, зафиксированный за этот период, был классифицирован как критичный – то есть потенциально ведущий к финансовым потерям на сумму свыше 1 миллиона рублей, компрометации конфиденциальной информации или остановке критичных бизнес-систем. В первом полугодии 2018 года доля критичных инцидентов составила 18,7%, в первом полугодии 2017 года критичными были признаны 17,2%. "Это рекордная отметка за последние четыре года. Предполагается, что такая динамика связана с общим повышением интенсивности массовых и нацеленных атак на организации", — полагают эксперты.