МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Судебный комитет Палаты представителей США пригласил генерального директора компании Google Сундара Пичаи для дачи показаний на слушаниях по вопросу фильтрации контента, сообщается в заявлении на сайте комитета.

"В среду, в 10 утра 5 декабря 2018 года, комитет по судебным вопросам проведет слушания, озаглавленные "Прозрачность и ответственность: обзор Google и осуществляемый им сбор информации, использование и практика фильтрации"… Свидетелем на слушаниях в среду будет Сундар Пичаи", — говорится в заявлении.

Как сообщается, комитет намерен обсудить, оказывали ли влияние какие-либо политические группы на деятельность корпорации в сфере фильтрации контента, в том числе упоминаются сообщения о разработке Google поисковой системы для Китая со встроенной цензурой.

Председатель комитета, член Палаты представителей Боб Гудлатт заявил, что Пичаи уже дал свое согласие на то, чтобы дать показания.

В августе стало известно, что корпорация Google планирует запустить в КНР проект по созданию подцензурной версии поисковика под названием "Стрекоза" (Dragonfly). Предполагается, что китайский Google будет блокировать сайты и поисковые запросы согласно политике местных властей. Восемь лет назад Google ушла с китайского рынка именно из-за политических аспектов, в частности, из-за цензуры.

Проект "Стрекоза" ведется компанией с весны прошлого года. Сейчас доступ к поисковику Google для китайских пользователей заблокирован по условиям правительственного проекта "Золотой щит", который был введен в эксплуатацию в 2003 году. "Золотой щит" блокирует доступ к материалам, связанным с темами прав человека, демократией, религией и мирными протестами.

Некоторые сотрудники компании, а также правозащитники и вице-президент США Майк Пенс призвали руководство Google отказаться от поисковика.