МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Решение властей США внести двух участников криптовалютного рынка из Ирана в санкционный список ставит весь рынок криптовалют перед непростым выбором: ужесточить проверки для всех пользователей или, наоборот, уйти в полную анонимность, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Департамент минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) в среду внес в санкционный список двух граждан Ирана за то, что они, по данным министерства, помогали продавать на рынке криптовалюту, полученную в виде выкупа при хакерских атаках. Предполагается, в частности, что они "отмывали" средства, полученные в результате атаки вируса SamSam, жертвами которого стали более 200 людей и организаций.

Американские санкции в экономической сфере вынуждают Иран искать новые пути получения долларов для торговли, и обменные сайты кибервалют стали играть в этом важную роль, объяснила решение властей США замминистра финансов страны Сигал Манделкер.

ПОБЕГ В АНОНИМНОСТЬ

"Решение OFAC может привести к тому, что часть биткоинов станет "нелегальной", — заявил РИА Новости директор по инвестициям международной сети Cryptolife.World Мансур Гусейнов.

Теперь рынок криптовалют может пойти по одному из двух путей: участникам торгов придется перепроверять адреса, с которых они получают криптовалюты, или же, напротив, всё придёт к большей анонимности всего рынка, считают эксперты.

Сейчас в сети блокчейна можно увидеть все операции и все адреса токенов, которые находятся на адресах из "черного списка", в том числе на кошельках попавших под санкции иранцев. Даже если эти монеты будут отправлены на другие счета, переводы можно отследить, а токены по-прежнему будут считаться "нелегальными", рассказал Гусейнов.

"Это приведет к тому, что потенциально любой пользователь может получить часть этих монет в процессе переводов и столкнуться с тем, что его кошелек будет внесен в "черный список". То есть, как минимум крупные игроки будут вынуждены проверять источники биткоинов и отказывать в обслуживании, если к ним попадут эти монеты", — полагает эксперт.

Ответом на такую угрозу может стать обновление, которое усилит анонимность пользователей. Еще одно потенциальное и более радикальное развитие истории — участники рынка начнут использовать изначально анонимные криптовалюты, например, Zcash или Monero. В этих криптовалютах адреса монет и суммы платежей скрыты, и сторонний наблюдатель не может определить источник средств на том или ином кошельке.

НЕДОСЯГАЕМЫЕ КОШЕЛЬКИ

Криптокошельки находятся за периметром возможностей блокировки минфином США, а значит, вряд ли все участники рынка ощутят на себе негативные последствия действий министерства, возражает президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

"Скорее всего, ограничения коснутся только операций с конкретными криптокошельками граждан США и не повлияют в целом на систему", — сказал он.

С другой стороны, по его словам, OFAC своими действиями фактически приравнивает криптовалюты к традиционному финансовому рынку, что имеет, скорее, даже позитивные последствия для рынка криптовалют. "Такие действия минфина США полностью снимают тезис обвинения, что криптоотрасль существует для отмывания денег; напротив, признают, что биржи проводят процедуру KYС (идентификации пользователя) в той или иной форме", — заявил он.

Блокчейн-энтузиаст, экономист-обозреватель Максим Блант напомнил, что в России неоднократно высказывались предложения использовать криптовалюты для обхода санкций со стороны Запада. "Американцы естественным образом стараются заткнуть эту "дыру". Из всего этого может получиться прекрасный "кейс", который либо докажет возможность использования криптовалют независимо от государства, либо наоборот — способность государства все поставить под контроль", — заключил он.