МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Шведский телекоммуникационный холдинг Telia Company договорился о продаже своей доли в телекоммуникационнной компании Узбекистана Coscom (работает под брендом Ucell) государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, говорится в сообщении Telia.

Компания указывает, что стоимость сделки составляет 215 миллионов долларов, она не требует одобрения регуляторов и будет завершена в течение дня.

"Я доволен, что мы можем объявить о соглашении продать Ucell в Узбекистане. Это пятая продажа активов в рамках нашего решения уйти из региона Евразии и сосредоточиться на работе в Скандинавии и Прибалтике", — приводятся в релизе слова генерального директора Telia Юхана Деннелинда (Johan Dennelind).

Telia Company, тогда называвшаяся TeliaSonera, стала владельцем Coscom в 2007 году. Согласно ее данным, у оператора сейчас 7,1 миллиона абонентов. Это соответствует примерно трети рынка мобильной связи Узбекистана. Всего в стране пять сотовых операторов: в GSM-стандарте помимо Coscom работают Unitel ("дочка" VEON) и Universal Mobile Systems (принадлежит местному фонду "Цифровое доверие"), в стандарте CDMA — Rubicon Wireless Communication, госкомпания "Узбектелеком" через свой филиал "Узмобайл" — в стандартах GSM и CDMA.

Telia — лидер рынков сотовой связи Швеции и Финляндии, штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Компания образована в декабре 2002 года в результате присоединения финской Sonera к шведской Telia.

Telia наряду с VimpelCom и МТС фигурирует в совместном расследовании властей США и голландской прокуратуры в отношении сделок с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. По версии следствия, в коррупционной схеме операторы связи передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране.