МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ, Анна Подлинова. "Яндекс" выпустил свой смартфон под названием "Яндекс.Телефон" стоимостью 17,99 тысячи рублей, продажи стартуют 6 декабря в магазине и музее "Яндекса" в Москве, 7 декабря телефон начнет продаваться в онлайне — на маркетплейсе "Беру" с бесплатной доставкой по России, а также в салонах сотового оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн") и магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо". Объем первой партии смартфонов в компании не раскрывают, однако уверены, их хватит на всех желающих.

Широкого спроса на гаджет ожидать не стоит, так как у продукта достаточно конкурентов и с точки зрения технических параметров, и с точки зрения цены, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Технологичному "Яндексу" будет сложно конкурировать со специализированными производителями вроде Samsung или Xiaomi. Тем не менее, скорее всего, компания сделала ставку не на сам гаджет, а на свою платную подписку – "Яндекс.Плюс", которую будет продвигать в том числе и с помощью нового телефона и за счет которой намерена зарабатывать деньги.

НИЗКАЯ МАРЖА…

По мнению старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова, устройство не будет пользоваться успехом у широкой публики, потому что практически не предлагает ничего уникального. И хотя смартфон глубоко интегрирован в экосистему "Яндекса", его уникальность исчезает, поскольку на любой Android-смартфон можно будет поставить образ "Яндекс.Телефона", поясняет он.

Характеристики и цена нового телефоне не выделяются, поскольку на рынке десятки разных моделей от разных производителей в этом ценовом сегменте, отмечает Меркулов.

"По сравнению с колонкой, где "Яндекс" выходил на абсолютно пустой рынок, так как ни одна из существующих колонок от Amazon, Google и Apple не работает на русском языке, телефон выходит на сформированный рынок", — поясняет он.

К тому же вряд ли компания будет сильно вкладываться в развитие своего смартфона из-за того, что эта индустрия низкомаржинальная, добавляет он, полагая, что инвестиции в этот проект будут минимальными. По его словам, если компания сумеет продать около 100 тысяч устройств в ближайший год, это будет для нее большим успехом.

Сегодня сложно удивить новым умным телефоном, соглашается ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. По его словам, в ценовой категории 15-20 тысяч рублей есть множество устройств с разнообразной "начинкой" и программной средой.

Действительно, цена в 18 тысяч рублей хоть и не попадает в премиальный ценовой сегмент, но все равно является достаточно высокой, говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Все-таки "Яндекс" – это не Samsung или Xiaomi, которые специализируются на устройствах, поэтому вряд ли продукт станет массовым, считает он.

…НО ЦЕЛЬ В ДРУГОМ

Рентабельность продаж нового продукта, скорее всего, может быть не очень высокой, учитывая заявление компании после выпуска умной колонки "Яндекс.Станция", говорит Либин. Однако высокие сборы от продаж телефона и не являются самоцелью компании, полагает он.

"Первоочередная цель – заработок на подписке. Телефон может заинтересовать пользователей "Яндекс.Плюс", так как может стать удобной платформой подписки. Скорее всего, зарабатывать компания рассчитывает именно за счет продвижения подписки", — рассуждает он.

"Яндекс.Плюс" – это единая подписка на все сервисы "Яндекса", которая стоит 169 рублей в месяц, однако ее можно получить бесплатно, купив подписку на "Яндекс.Станцию" или "Яндекс.Телефон". В "Яндекс.Плюс", в частности, входят приложения для музыки, просмотр фильмов на "Кинопоиске", скидка на "Яндекс.Такси".

По его словам, распространение подписки гарантирует компании стабильный денежный поток, что является очевидным плюсом для планов компании.

Вместе с тем, телефон от "Яндекса" предлагает новую экологию умного телефона, которая полностью ориентирована на русский язык и на российскую интернет-инфраструктуру, добавляет Кочетков. Соответственно, он будет привычен и полезен тем, кто любит пользоваться услугами "Яндекса" как на сторонних аппаратах, так и компьютере. Кроме того, можно предположить высокую совместимость с другими устройствами "Яндекса".

"Первоначальная цена кажется немного завышенной, но вполне можно допустить, что уже через полгода такой телефон можно будет приобрести на 20-30% дешевле", — не исключает он.

По мнению Кочеткова, появление новой технологической возможности должно расширить перспективы "Яндекса" как на отечественном рынке, так и на рынках, где компания имеет сильные позиции, а это означает и расширение перспектив для акций отечественного лидера информационных технологий.