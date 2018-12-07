МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Международная компания HCL Technologies (HCL) приобретет у американской корпорации International Business Machines Corp. (IBM) программное обеспечение на сумму 1,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении IBM.

Уточняется, что компании заключили соглашение, согласно которому HCL купит у IBM семь приложений: Appscan, BigFix, Upica, Commerce, Portal, Notes & Domino и Connections. При этом компании являются партнерами в области интеллектуальной собственности по пяти из этих продуктов.

"Активы, которые мы приобретаем, находятся в таких крупных растущих рыночных сферах, как безопасность, маркетинг и торговля, которые также являются стратегически важными сегментами для HCL. Эти продукты хорошо воспринимаются клиентами и отраслевыми аналитиками", — сказал президент и генеральный директор HCL Си Виджаякумар (C Vijayakumar), чьи слова приводятся в релизе.

Сделка ожидает одобрения регуляторов. Ее закрытие запланировано до конца первого полугодия 2019 года.

Корпорация IBM была основана в 1911 году. Это один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.

HCL Technologies специализируется на трансформации бизнеса крупных компаний посредством внедрения цифровых технологий. HCL работает в 43 странах. Штат сотрудников компании насчитывает около 128 тысяч человек.