МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Количество DDoS-атак на банки по всему миру в 2018 году по сравнению с прошлым годом выросло в 1,9 раза, при этом число атак на микрофинансовые организации и рынок Forex снизилось на 43% и 67% соответственно, говорится в исследовании компании Qrator Labs (специализируется на противодействии DDoS-атакам и обеспечении доступности интернет-ресурсов).

DDoS-атаки — внешние воздействия на системы организаций, приводящие к перегрузке. В конечном счете, они могут привести к остановке работы IT-инфраструктуры организации.

В целом, по данным компании, число DDoS-атак в мире выросло до 85,578 тысячи в 2018 году с 61,206 тысячи в 2017 году. Около половины от всех атак пришлось на платежные системы (56,2%). Далее идут интернет-магазины (11,9%), букмекерские компании (7,8%) и банки (7%). Реже хакеры атаковали госструктуры (1,1%) и СМИ (1,7%).

Рост числа атак в 2018 году был зафиксирован в секторе страхования (в 3 раза), на букмекерские компании и онлайн-игры (в 2,5 раза). Также увеличились атаки на онлайн-кассы — более чем в 9 раз по сравнению с 2017 годом. Доля DDoS-атак на онлайн-кассы в этом году составила 1,9%. Тенденцию можно объяснить, в частности, недавним введением онлайн-касс в России (реформа перехода предприятий, работающих в торговой сфере РФ, на онлайн-кассы осуществляется с 1 февраля 2017 года).

Между тем, количество DDoS-атак на торговые-площадки в этом году уменьшилось на 48%. Также меньше DDoS-атакам стали подвергаться рекламные агентства и агентства недвижимости (снижение на 30%), говорится в исследовании.