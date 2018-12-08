МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Компания Slack, создавшая сервис для корпоративной переписки, планирует выйти на IPO уже в 2019 году. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, с этой целью был нанят банк Goldman Sachs.

По данным агенства, компания Slack рассчитывает от первого публичного размещения акций получить свыше $10 млрд.

Компания создала сервис для корпоративной переписки Slack в 2013 году. За это время разработчики программы смогли получить финансовую поддержку более чем от 40 инвесторов.

В июле текущего 2018 года мессенджер смог купить одного из главных своих конкурентов — приложение HipChat. Позднее, в августе, Slack получил $427 млн путем закрытого сбора средств. Reuters оценивает стоимость компании более чем в $7,1 млрд.