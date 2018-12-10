МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) опубликовала предварительный отчет по расследованию в отношении компаний Google и Facebook, в котором выразила обеспокоенность по поводу количества собираемых компаниями данных, сообщается на сайте комиссии.

Австралийское правительство потребовало от ACCC в декабре 2017 года провести расследование о влиянии онлайн-платформ на конкуренцию в медиа и рекламных рынках страны. Регулятор должен предоставить финальный доклад правительству к 3 июня 2019 года.

"ACCC обеспокоена большим количеством разных данных, которые собирают диджитал-платформы об австралийских пользователях, которые выходят за рамки данных, предоставляемых пользователями", — сообщается в докладе. Отмечается, что "без должной информации и с ограниченным выбором пользователи не могут принимать осознанные решения".

Компания также пришла к выводу, что "у Google есть существенная рыночная власть в рамках онлайн-поиска, поисковой рекламы и передачи новостей, а Facebook располагает существенной рыночной властью на рынках социальных сетей, медийной рекламы и передачи новостей". Отмечается, что ACCC обеспокоена по поводу влияния этих платформ на австралийский бизнес и их способности монетизировать контент.

"Законы Австралии не запрещают компании владеть существенной рыночной властью или использовать их эффективность или навыки для опережения конкурентов. Но когда их лидирующая позиция может причинить вред конкуренции или потребителям, правительству следует… защищать потребителей и компании с помощью регулирования", — сообщается на сайте компании.

Председатель ACCC Род Симс отметил также, что "действия ключевых алгоритмов этих платформ в определении того, какой контент появляется, не до конца ясны". В предварительном докладе сообщается, что "пользователи сталкиваются с потенциальным риском фильтров-пузырей, эхо-камер и менее надежных новостей на онлайн-платформах".

Расследование также показало, что онлайн-платформы нарушали законы о конкуренции и защите прав потребителей. Симс отметил, что в отношении пяти таких эпизодов были инициированы дополнительные расследования.

Также в докладе содержится 11 рекомендаций для компаний и восемь пунктов, по которым будет вестись дальнейшее расследование.