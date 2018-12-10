ТОКИО, 10 дек — ПРАЙМ. Специалисты по кибербезопасности из нескольких министерств приняли новые критерии безопасности коммуникационного оборудования, сообщила телекомпания NHK.

Телеканал сообщает, что это фактически исключает возможность закупок японскими государственными структурами техники, изготовленной китайскими компаниями Huawei Technologies Co. Ltd. и ZTE Corporation. При этом власти не обозначили названия этих двух компаний.

Теперь для того, чтобы техника была закуплена госструктурами, необходимо пройти тестирование, которое должно будет выявить, не было ли на этапе разработки или производства встроено программное обеспечение, позволяющее собирать данные о пользователе или передавать информацию о нем.

Подобная мера была принята на фоне того, что США, ссылаясь на связь двух компаний с китайскими спецслужбами, запретили использование их продукции.

Ранее администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих союзных стран отказаться от оборудования компании Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже, согласно газете Wall Street Journal. Обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которой широко используют продукцию Huawei.

Финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США и якобы подозревается в нарушении санкций по Ирану. США запрашивают экстрадицию Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских торговых санкций. Китайское посольство в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.