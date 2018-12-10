МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" тестирует собственный мобильный мессенджер, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее, в воскресенье, СМИ писали, что "ВКонтакте" начала тестировать собственный мессенджер для мобильных устройств. Предварительно, по данным СМИ, новинка называется VK Mе. По данным СМИ, мессенджер будет доступен не только для зарегистрированных в соцсети.

"Мы действительно на постоянной основе тестируем различные продукты, мессенджер — один из них. О всех деталях расскажем, когда продукт будет готов к релизу", — сказал представитель "ВКонтакте".

В декабре 2016 года "ВКонтакте" запустила VK Messenger для десктопа.