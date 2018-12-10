МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ, Мария Балюк. Российские операторы сотовой связи больше года сопротивлялись отмене внутрисетевого и национального роуминга, опасаясь убытков, и смирились только когда попали на многомиллиардные штрафы от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Однако в итоге от честной конкуренции выиграли и потребители, которые перестали бояться "шоковых" счетов за связь в поездках, и сами операторы, которые почти на треть нарастили свои доходы от лояльных клиентов в Крыму. Как в антимонопольном ведомстве оценивают первые месяцы жизни без роуминга в России, и как эта история будет развиваться дальше, рассказал в интервью агентству "Прайм" заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

- Процесс отмены внутрисетевого и национального роуминга начался уже довольно давно. Каковы итоги, все ли операторы отменили оба вида роуминга, каковы результаты проверки операторов?

— Результаты все почувствовали. Отмена роуминга произошла повсеместно, все операторы большой четверки отменили и национальный и внутрисетевой роуминг. По национальному они уже оплатили штраф в доход федерального бюджета в размере 750 тысяч рублей каждый. По внутрисетевому вопрос еще в стадии рассмотрения, но соответствующее решение скоро будет принято.

После отмены нацроуминга в Крыму, по итогам отпускного сезона 2018 года возросло количество отдыхающих, которые пользуются услугами связи в поездках, на 38%. Ряд сегментов возрос наиболее существенно. Например, пользоваться мобильным интернетом стали на 60% больше. В связи с возросшей лояльностью абонентов, операторы также увеличили свои доходы примерно на 30-31%.

Все это означает, что был обеспечен баланс интересов и потребителей, и операторов. В теории конкурентные практики должны приводить к ситуации "win-win", когда все выигрывают. И на практике конкуренция тогда результативна, когда выигрывают все.

- Когда будут выписаны штрафы по внутрисетевому роумингу?

— У нас завершается административное расследование, и ориентировочно в декабре будут составлены протоколы, и в течение ближайшего времени будет принято окончательное решение. До того, как завершится рассмотрение дел об административных правонарушениях, мы не можем говорить о возможных санкциях.

- Когда вы говорили об абонентах, которые увеличили объем использования услуг мобильного интернета в Крыму, вы имели в виду тех, кто приехал на полуостров отдыхать или также о тех, кто оттуда куда-либо уехал?

— Это те, которые — в Крым. То есть, основной поток — это отдыхающие в Крыму.

- Каков эффект от отмены роуминга будет для потребителей услуг связи? Для поставщиков?

— Для потребителей эффекты весьма осязаемые: тарифы снижаются не на проценты, не на десятки процентов, а многократно. Не так много примеров подобных позитивных изменений последние годы. Например, стоимость голосовых соединений составляет примерно два рубля, а еще недавно это было 9-10 рублей. Стоимость СМС снизилась до двух рублей за сообщение, хотя раньше было 3,9-3,94 рубля, стоимость передачи данных с 9 рублей снизилась до 1-3 рублей. Это, конечно, ощутимо.

"Мегафон" отменил внутрисетевой роуминг в России

Теперь абоненты стали чувствовать себя намного комфортнее и в роуминге. Переезжая в другой регион, они не опасаются получить шоковые счета. Они переезжают и понимают, что ситуация будет примерно такая же, как в домашнем регионе.

Поэтому растет трафик. Раньше, когда вы приезжали, например, в Крым, вы думали о том, как подключиться к Wi-Fi или как-то еще сэкономить, а сейчас вы понимаете, что работаете в привычном режиме.

- В конце октября комиссия по законопроектной деятельности подготовила поправки, которые предполагают не отмену национального роуминга, а только отмену платы за входящие звонки. Однако, во втором случае, это будет распространено на Крым. Чем вызваны такие изменения? Можно ли назвать эти поправки формальными?

— Поправки нужны для того, чтобы закрепить в законе наиболее четкие формулировки, лучшую практику. Во-первых, отменяется роуминг как таковой везде и внутрисетевой, и национальный. Это касается всей совокупности услуг, и голоса, и смс, и передачи данных.

У нас базовый принцип: в роуминге, как дома. В домашнем регионе вы не должны платить за входящие, а сейчас, в силу закона, в недомашнем регионе такого запрета нет. Этим пользуются, в том числе, когда пытаются каким-то образом трансформировать разные услуги.

Если, например, в отношении оператора "большой четверки" мы приняли решение в рамках дел о нарушениях антимонопольного законодательства, то где гарантия, что это не повторится в будущем, если эту тему окончательно не урегулировать законом?

Также обратите внимание, что мы рассматриваем дела в отношении доминантов, у нас еще есть другие операторы связи. Так вот, все операторы связи должны работать в рамках общего подхода.

Когда уточнялись нормы законопроекта, на этот счет была дискуссия с Минкомсвязью. Мы настаивали на том, что, безусловно, везде в России плата за входящие должна быть отменена. При принятии окончательного решения Правительство РФ поддержало позицию ФАС.

Сейчас, в принципе, возможность взимания платы за входящие в другом регионе де-юро существует. Законопроект как раз говорит о том, что этот вопрос в России должен быть решен окончательно и бесповоротно, и указ президента России по основным направлениям конкурентной политики нас на это нацеливает.

- Таким образом отмена роуминга распространяется и на Крым?

— Она распространяется на все регионы, и на Крым в том числе.

Более того, анализ, который мы провели по Крыму, показывает, как ситуация качественно изменилась.

- Не вызовет ли отмена роуминга роста стоимости исходящих?

— Мы и раньше прогнозировали, что такого роста не произойдет. Трафик вырастет, вырастет лояльность абонентов, абоненты станут получать услуги в привычном режиме и это будет означать баланс интересов с поставщиками. Собственно говоря, это уже произошло. Операторы компенсируют отмену роуминга за счет роста объема услуг.

- Небольшие региональные операторы заявляли, что понесут убытки от отмены роуминга, обоснованы ли их опасения? Сколько вообще в России региональных операторов и сколько у них абонентов? Могут ли региональные операторы понести настолько значительные убытки, что прекратят свою деятельность?

— Такого рода опасения высказывались. Но мы, кроме прочего, провели большую работу, чтобы упростить функционирование рынков, и у нас в "дорожной карте" есть ряд мероприятий, которые касаются упрощения условий межоператорского взаимодействия и упрощения условий, связанных со взаиморасчетами. От этих упрощений выигрывают в том числе и мелкие операторы. Они получают возможность получать свои услуги на рыночных условиях.

Дела, которые мы рассматриваем, касались двух рынков: оптового, когда речь идет о межоператорском взаимодействии, и розничного, когда речь идет об оказании услуг конечному абоненту.

Мы прекратили дела по межоператорскому взаимодействию, потому что все операторы связи добровольно, взаимно снизили стоимость услуг межоператорской платы за роуминг. В наибольшей степени это сыграло роль именно для маленьких операторов, потому что именно для них это является принципиальным.

Мы считаем, что нужно продолжать двигаться в этом направлении, что нужно поэтапно снижать стоимость услуг по взаиморасчетам на принципах недискриминации, на принципах симметричности. У нас есть соответствующие предложения.

Сейчас эта работа будет возобновлена уже в рамках исполнения "дорожной карты" по телекоммуникациям, по конкуренции. Минкомсвязи должны упростить требования министерства в части межоператорского взаимодействия. Все операторы совместно должны двигаться в направлении снижения межоператорских тарифов.

- Как вы думаете, насколько могут снизиться эти тарифы?

— Это вопрос с долгой предысторией. У нас есть, например, 0,95 рубля — ставка межоператорская, которая стоит уже десять лет. Инфляция за это время ушла далеко, а эта ставка остается в таком состоянии. Почему? Потому что в значительной степени взаиморасчеты сальдируются, поэтому имеет значение не только и не столько уровень ставки, сколько то, какой объем взаимного трафика между операторами.

Для равновеликих — это не принципиально. Для тех операторов, где перекос трафика существует, этот вопрос может иметь значение. В некоторых странах, например в США, такой платы нет и все доходы получают за счет оказания конечных услуг. Поэтому мы движемся в направлении снижения ставок взаиморасчетов.

Основной сложностью являются опасения компаний снизить свою капитализацию: взаиморасчеты отображаются в обороте компаний, а от оборота зависит капитализация. Само по себе снижение ставок взаиморасчетов на экономику и эффективность бизнеса не повлияет, потому что речь идет о сальдировании доходов и расходов.

- Не так давно шла речь об отмене роуминга между РФ и Белоруссией. Как продвигается работа? К какому сроку может быть отменен роуминг?

- Мы провели совместное заседание коллегии министерства по антимонопольному регулированию торговли Республики Беларусь и президиума ФАС, где обсуждали наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия, и вопрос роуминга попал в этот перечень. Мы договорились, что для нас важно эту проблему решить и сделать так, чтобы абоненты наших стран, перемещаясь из одного государства в другое, не испытывали неудобств при получении услуг связи в роуминге.

По итогам совещания в начале декабря 2018 года с участием антимонопольных ведомств и министерств связи, а также операторов связи наших стран, мы договорились, что в 2019 году вопрос отмены роуминга в союзном государстве Белоруссия – Россия должен быть решен.

Наметили совместный план действий.

Это важная задача в условиях современного информационного общества. Вопросы, связанные с решением проблем роуминга, означают усиление экономического взаимодействия по всем направлениям, потому что это касается не только телекома, не только сектора информационных услуг, это касается экономического взаимодействия во всех сферах.

Также эта работа ведется и на пространстве ЕАЭС, то есть это не только вопрос двусторонний, но и в рамках "пятерки" он тоже обсуждается.

- Отмена роуминга в рамках всего ЕАЭС? Уже какие-то были предметные переговоры, встречи?

— Речь идет о том, чтобы, в том числе, уточнить эти вопросы в рамках соглашения. Мы полагаем, что в рамках ЕАЭС это может быть решено именно таким образом.

Мы раньше уже рассматривали дела о нарушениях антимонопольного законодательства на пространстве СНГ, в 2010 году такие меры были приняты, и тогда стоимость услуг связи в роуминге снизилась в 2-4 раза, а в последующем эта тенденция была продолжена. Однако тогда мы не закрепили это нормативно.

Предлагалось в рамках соответствующего соглашения сделать эту ситуацию необратимой, но тогда нам это не удалось. Мы вновь предлагаем базовые принципы справедливого роуминга закрепить нормативно. Мы полагаем, что есть необходимость вернуться к этому вопросу, и также эту проблему урегулировать.

- Как вы думаете, первые шаги по отмене роуминга в ЕАЭС можно будет делать только после отмены роуминга с Белоруссией или Россия будет продвигать эти инициативы параллельно?

— Мы в свое время делали доклад по телекоммуникациям, который в 2010 году был утвержден решением совета глав правительств СНГ, в нем, в частности, мы говорили о необходимости решения этих проблем. Там давалось поручение и антимонопольным органам, и администрациям связи в этом вопросе поучаствовать.

Решение проблем роуминга — это не решение, которое может быть принято односторонне, это двустороннее решение. Если, например, абонент оператора связи одной страны перемещается на территорию другого государства, и стоимость услуг роуминга оператора в другой стране для оператора домашнего региона будет высокой, то ожидать снижения стоимости для абонентов сложно.

Поэтому это должно быть предметом договоренности двух сторон. Когда мы рассматривали дела, мы эти договоренности сделали обязательными. Соответственно, каждый из антимонопольных органов выставил требование своему оператору.

Но для того, чтобы сделать эти процессы необратимыми, нужно, чтобы эти вопросы были также нормативно урегулированы. Поскольку лучшая практика устоялась, то самое время этот вопрос закрепить. Надеемся, что соглашение пойдет легче, чем предыдущие годы.

Для этого сейчас есть все предпосылки и плюс значимость этого процесса очевидна на пространстве ЕврАзЭС и СНГ.

- В конце сентября представитель Минкомсвязи России Константин Глухов заявлял, что Россия и Сирия готовят снижение тарифов на международный роуминг. Осуществляется ли какая-либо работа в этом направлении?

— Нам не известно о такой инициативе Минкомсвязи.