МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией будет решен в 2019 году, заявил в интервью агентству "Прайм" заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"По итогам совещания в начале декабря 2018 года с участием антимонопольных ведомств и министерств связи, а также операторов связи наших стран, мы договорились, что в 2019 году вопрос отмены роуминга в союзном государстве Белоруссия – Россия должен быть решен. Наметили совместный план действий", — сказал он.

По мнению замглавы ФАС, решение проблем роуминга может положительно повлиять не только на сферу телекома, но и на экономику в целом.

"Это важная задача в условиях современного информационного общества. Вопросы, связанные с решением проблем роуминга, означают усиление экономического взаимодействия по всем направлениям, потому что это касается не только телекома, не только сектора информационных услуг, это касается экономического взаимодействия во всех сферах", — объяснил он.

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории СГ и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству. В марте 2018 года секретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщал, что положительные сдвиги в вопросе отмены роуминга происходят, но его скорого разрешения ждать не стоит, а в октябре уточнил, что страны начали продвигаться в этом вопросе.

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