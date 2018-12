МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple после того, как стало известно, что корпорация ущемляла патентные права американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm, говорится в сообщении Qualcomm.

"Сегодня Qualcomm Incorporated объявляет, что Народный суд промежуточной инстанции города Фучжоу в Китае удовлетворил иск компании о двух предварительных судебных запретах против четырех китайских дочерних компаний Apple Inc., приказав им немедленно прекратить нарушение двух патентов Qualcomm посредством нелицензионного импорта и продажи в Китае iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X", — сообщается в релизе компании.

Уточняется, что один из патентов Qualcomm, нарушенных Apple, позволяет пользователям редактировать фотографии, а другой — управлять устройством через сенсорный экран.

"В Китае и в других юрисдикциях по всему миру ожидаются дополнительные действия, направленные на то, чтобы добиться аналогичной защиты от нарушения Apple других патентов Qualcomm", — также говорится в заявлении компании. На фоне сообщений о судебном запрете акции Apple на бирже NASDAQ дешевеют на 1,6%.

Qualcomm — один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которой используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.