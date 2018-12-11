МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Роскомнадзор оштрафовал на полмиллиона рублей американскую компанию Google. Об этом во вторник заявил глава ведомства Александр Жаров.

Штраф наложен за неисполнение закона, предполагающего удаление из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.

"Оштрафовали Google сегодня на 500 тысяч рублей", — сказал он.

Он добавил, что в будущем ведомство может возбудить еще одно дело по отношению к Google в случае, если компания не начнет удалять противоправную информацию.

До конца года, по словам Жарова, Роскомнадзор проверит социальные сети Facebook и Twitter на предмет соблюдения российского законодательства о локализации персональных данных.

Кроме того, Жаров заявил, что ведомство не получало от американской компании Facebook прямого ответа, будет ли социальная сеть исполнять российское законодательство в отношении персональных данных российских пользователей.