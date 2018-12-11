МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Хакерам еще ни разу не удалось проникнуть даже за первый контур защиты систем Сбербанка, и банк последние несколько лет обеспечивает нулевые потери от кибермошенников, заявил журналистам глава банка Герман Греф.

"Против нас проводятся регулярные атаки… Пока до сего момента не было ни одного случая (успешных атак — ред.). У нас есть три контура защиты: не то, чтобы за третий контур защиты, это в принципе невозможно, даже за первый контур защиты не проникали хакеры", — сказал он.

Греф рассказал, что банк последние несколько лет ставит себе задачу обеспечить нулевые потери от кибермошенников. "У нас неизменный KPI — это ноль рублей потерь от кибермошенников. И мы ни разу этот KPI не нарушали", — отметил он.

Сбербанк в прошлый четверг сообщил, что зафиксировал в период с 28 по 29 ноября серию из шести кибератак разной мощности и длительности: данным атакам характерны общая техника их проведения и географическая локация их источников. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на прошлой неделе заявил журналистам, что атаки продолжились и банк фиксирует по две-три такие атаки в день.