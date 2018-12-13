МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Один из старейших московских провайдеров — компания RiNet — с начала 2019 года повышает цены на домашний интернет в мегаполисе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо абонентам.

Поясняется, что повышение стоимости услуг на домашний интернет, который в регионах началось еще в мае текущего года, дошло до столицы.

Компания объясняет рост цен тем, что в этом 2018 году вступил в силу ряд инициатив, которые требуют от бизнеса "многомиллиардных затрат". Сюда входят повышение НДС, закон Яровойи другие законодательные инициативы. Изданию провайдер уточнил, что рост составит порядка 5%.

Помимо RiNet подняли цены на домашний интернет и в МГТС, о чем сообщили в социальных сетях его абоненты: повышение прошло в октябре и ноябре и составило 50 рублей за два месяца. В разговоре с "Ъ" провайдер связал это с тем, что компания регулярно обновляет тарифы и "закон Яровой" тут не при чем.

В субъектах РФ цены на домашний интернет стали повышаться еще в мае — на 8-10%.