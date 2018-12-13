МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющая российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), назначила генеральным директором компании Урсулу Бернс (Ursula Burns), сообщила компания.

"VEON Ltd. сегодня объявляет о назначении Урсулы Бернс главой совета директоров и генеральным директором компании, с немедленным вступлением в должность", — сообщила компания.

Бернс с июля 2017 года занимала должность председателя совета директоров компании. В марте 2018 года была назначена исполнительным председателем VEON. Тогда отмечалось, что она займет место Жан-Ива Шарлье (Jean-Yves Charlier), который до этого возглавлял компанию три года. До прихода в VEON Бернс была главой и председателем совета директоров американской корпорации Xerox. На сегодняшний день она также входит в совет директоров компаний Exxon Mobil, Nestlе и Uber.

"Правление было впечатлено работой Урсулы и ее навыками управления… Под ее руководством VEON осуществила крупную сделку по продаже совместного предприятия в Италии за 2,9 миллиарда долларов и показала период стабильных квартальных операционных показателей", — приводятся в релизе слова члена совета директоров компании Джулиана Хорн-Смита (Julian Horn-Smith).

В сентябре VEON завершила завершил сделку по продаже 50% акций в совместном предприятии (СП) с гонконгской CK Hutchison — итальянском мобильном операторе Wind Tre. VEON сообщила, что часть средств от продажи доли в Wind Tre использует для приобретения активов телекоммуникационной компании Global Telecom Holding S.A.E (GTH) в Пакистане и Бангладеш, а остальная часть будет направлена на сокращение задолженности.

VEON объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, ЦАР и Канаде. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (19,7%).