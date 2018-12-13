СЕУЛ, 13 дек — ПРАЙМ. Samsung Electronics Co. в следующие две недели планирует закрыть китайскую фабрику по производству смартфонов. Это делается в рамках усилий по сокращению расходов, в то время как южнокорейский технологический гигант переносит производство в Индию, а его продажи в Китае, на крупнейшем в мире рынке мобильных устройств, застопорились, сообщает Dow Jones.

Как сказал в четверг представитель компании, к 31 декабря Samsung закроет фабрику в Тяньцзине, северном портовом городе вблизи Пекина.

Решение о закрытии фабрики, как кажется, не связано с усилиями США убедить своих союзников, в числе которых и Южная Корея, ограничить связи с Китаем в технологическом секторе на фоне эскалации геополитического противостояния с участием китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co., который является серьезным конкурентом Samsung.

Около 2000 сотрудников Samsung на этой неделе получили уведомления о закрытии фабрики в Тяньцзине, где, по оценкам аналитиков, компания собирает почти одну треть всех телефонов, производимых в Китае. Вторая фабрика по производству смартфонов Samsung, крупнейшего в мире производителя смартфонов, находится на юге Китая в Хойчжоу.

"Китай остается для Samsung важным рынком", — отметил представитель компании в заявлении, пообещав, что компания продолжит инвестировать в китайские фабрики. Samsung и ее аффилированные лица выпускают в Китае аккумуляторы, чипы памяти и другие компоненты для электроники.

Еще пять лет назад Samsung контролировала почти одну пятую часть китайского рынка смартфонов, который отличается жесткой конкуренцией. Но с тех пор ее рыночная доля неуклонно снижалась и сейчас, по данным Counterpoint Research, составляет менее 1%.

Такие китайские конкуренты Samsung, как Huawei и Xiaomi Corp., отвоевывают у нее бизнес за счет того, что предлагают множество телефонов с аналогичными характеристиками, но по более низким ценам.

Хотя закрытие фабрики в Тяньцзине, похоже, не связано со спором США и Китая насчет Huawei, решение было принято как раз тогда, когда такие компании, как Samsung, пытаются справиться с усиливающимися трениями между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Потенциальные тарифы и геополитические опасения могут повлиять на такие иностранные фирмы, как Samsung, с масштабным производством в Китае.

Рост расходов на оплату труда в Китае и неопределенность вокруг мировой торговли стали двумя основными факторами, которые вынудили Samsung принять этим летом решение о строительстве в Индии крупнейшей в мире фабрики по сборке смартфонов за 700 млн долларов, хотя у компании и без того ощутимое присутствие в этой стране.

Стратегия Samsung по производству смартфонов контрастирует со стратегией ее конкурента Apple<AAPL> Inc., которая до сих пор сильно зависит от Китая в части производства iPhone.

Samsung, которая поставляет каждый пятый смартфон в мире, в последнее время диверсифицирует производство своих мобильных устройств по всему миру.

Согласно июльскому обзору Саймона Ву из Bank of America Merrill Lynch, примерно 50-60% из 300 млн телефонов, поставляемых Samsung, собираются во Вьетнаме, 20-30% — в Китае и 10% — в Индии.

После расширения своего производственного объекта в Индии процент телефонов, которые Samsung собирает в Китае, может в итоге упасть примерно до 10%, отметил Ву.

Сокращение операций в Китае означает, что любые тарифы, применяемые к производимым в Китае смартфонам, "наверняка сыграют на руку" Samsung по сравнению с Apple. Об этом говорится в ноябрьском обзоре Panjiva, подразделения S&P Global Market Intelligence, которое занимается изучением цепочек поставок.

Samsung надеется стабилизировать свой прибыльный бизнес смартфонов после серьезных неудач в этом году. По данным аналитической фирмы Strategy Analytics, поставки телефонов Samsung за три месяца, закончившихся 30 сентября, снизились на 13% в годовом выражении, тогда как отраслевые поставки в целом уменьшились на 8%.

Кроме того, на этой неделе Samsung произвела перестановки в своей управленческой команде. Три соруководителя компании, возглавляющие подразделения мобильных устройств, бытовой электроники и комплектующих, сохранили занимаемые должности. Однако части своих обязанностей лишилась одна женщина-руководитель.

По словам осведомленных источников, Юн Хи Ли, которая руководила маркетинговыми кампаниями Samsung на рынке мобильных устройств, уйдет с занимаемой должности, чтобы сосредоточиться на руководстве мирового маркетингового центра компании. До недавнего времени она совмещала эти две должности.

Samsung также повысила Чхуна Кюн Вун до должности руководителя подразделения, которое продает сетевое оборудование для связи следующего поколения (5G). На этом посту он сменит Кима Юн Кё, который продолжит работать в компании в качестве советника.