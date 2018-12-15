МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил о появлении в интернете сайтов, которые незаконно собирают данные о гражданах, покупающих билеты на новогодние елки.

"На сайтах осуществляется сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки) без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Кроме того, отсутствуют сведения о реализуемых владельцами сайтов требованиях к защите персональных данных", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В список сайтов, нарушающих обработку персональных данных граждан, вошли biletnaelki.ru, circuses.su, mega-bilet.ru, elkaarbat36.ru, Кремлёвская-елка.рф, vse-elki.ru, tickets-elka.ru, elki-moskva.ru, theticket.ru, kremlin-elka.su.

Добавляется, что в настоящее время владельцы сайтов вызваны на подписание протоколов об административном правонарушении.