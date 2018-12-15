ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Первый беспилотный микроавтобус для общественного пользования начал в тестовом режиме курсировать по территории экологического парка "Лунлиншань" города Ухань китайской провинции Хубэй, сообщает в субботу администрация города.

Микроавтобус представляет собой транспортное средство сравнительно небольших размеров — 5 метров в длину и 2 метра в ширину, внутри расположены 8 пассажирских сидений. Места для водителя руля и зеркал заднего вида в нем нет, поэтому вручную управлять микроавтобусом невозможно. При этом в салоне постоянно находится технический сотрудник, который в любой момент может применить экстренное торможение.

Микроавтобус оборудован камерами видеонаблюдения и специальными датчиками, которые имеют высокую скорость реакции и позволяют объезжать препятствия и останавливаться в определенном программой месте.

Каждый желающий испытать новое транспортное средство может заранее забронировать себе место через программу в соцсети WeChat, до 1 января 2019 года прокатиться на нем можно будет бесплатно. В настоящий момент микроавтобус курсирует по маршруту длиной 5 километров со скоростью 15 километров в час.

Разработчиками микроавтобуса выступили компания Baidu и производитель автобусов из города Сямэнь King Long United Automotive Industry.