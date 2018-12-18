МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" покупает площадку для строительства нового офиса в Москве, сумма сделки составит около 145 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

"Яндекс" подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве. После согласования с правительством Москвы компания получит права на земельный участок площадью около 4 гектаров на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы "Орлёнок" (теперь гостиница Korston). Стоимость покупки составит около 145 миллионов долларов без учёта НДС", — сообщает интернет-компания.

Закрытие сделки ожидается в ближайшее время, после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий. После закрытия сделки "Яндекс" планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Юридическим советником сделки выступает White & Case, финансовым советником — инвестиционно-банковский департамент "ВТБ Капитала". Консультант по недвижимости — компания Cushman & Wakefield.

В настоящее время в московских офисах "Яндекса" работает около 6,5 тысячи сотрудников. Основная часть — в штаб-квартире в деловом квартале "Красная Роза", где компания арендует около 61 тысячи квадратных метров по договору, номинированному в долларах. Еще 27 тысяч квадратных метров компания арендует за рубли в бизнес-центре "Аврора". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года.

Как пояснили в пресс-службе "Яндекса", после этого основная часть сотрудников переедет в новый офис. При этом в компании не комментируют, будет ли продлеваться аренда офисов. "Компания публично расскажет о своих планах, как только получит все необходимые разрешения по разработанному проекту", — сказал представитель компании.

"Мы очень рады, что у "Яндекса" появится собственный дом практически в центре Москвы, по соседству с одним из крупнейших научных и образовательных кластеров столицы… В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе", — прокомментировал сделку руководитель группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож.