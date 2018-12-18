МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России.

В конце октября в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов в РФ. Сейчас в реестр Роскомнадзора включены четыре новостных агрегатора: "Новости Mail.ru", СМИ2, "Яндекс.Новости" и "Рамблер/новости". Агрегатор Google News при этом не входит в реестр Роскомнадзора, поскольку его посещаемость ниже установленного законом порога в 1 миллион посетителей в сутки.

По данным авторов проекта, ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".

Согласно проекту, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми проектом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в закона силу.

Отмечается, что санкция за неисполнение требований, предлагаемых проектом, — ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.

По словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, Минкомсвязь и "Яндекс" не поддержали проект об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов.

"Яндекс уже, по нашей информации, направил отрицательное письмо в комитет по информационной политике. И, на мой взгляд, при обсуждении проекта, который напрямую их касается, можно прислушаться к их мнению", — заявил Лебедев в ходе обсуждения проекта.

По его словам, Минкомсвязь проект также не поддержало. "По нашей информации, профильное министерство в лице Минкомсвязи тоже выступает против данного законопроекта, указывая на избыточность регулирования", — отметил Лебедев.

При этом кабмин поддерживает концепцию проекта, сообщил в ходе обсуждения инициативы полпред правительства в Госдуме Александр Синенко.

"Я вынужден подчеркнуть, что правительство поддерживает концепцию данного законопроекта… По сути проекта, напомню, коллеги, что новостные агрегаторы стали повседневной реальностью, и с учетом охвата аудитории и значимости именно такого способа донесения до широких слоев населения определенной информации нам представляется: подобного рода явления могут быть ограничены государством, в том числе с точки зрения структуры собственности", — сказал Синенко на пленарном заседании Госдумы.