МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ не видит смысла в законопроекте об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов, по закону они берут информацию из зарегистрированных СМИ, на которые и так распространяются указанные ограничения, сообщил РИА Новости замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Ранее во вторник Госдума приняла в первом чтении проект закона об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что Минкомсвязь и "Яндекс" проект не поддержали.

"Мы смысла не видим, потому что у нас новостные агрегаторы по закону и так должны только брать информацию из зарегистрированных в России средств массовой информации, а на средства массовой информации в России уже распространяются те ограничения, которые прописаны в проекте закона о новостных агрегаторах. Поэтому смысла в двойном запрете мы не видим", — сказал Волин.

В конце октября в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов в РФ. Сейчас в реестр Роскомнадзора включены четыре новостных агрегатора: "Новости Mail.ru", СМИ2, "Яндекс.Новости" и "Рамблер/новости". Агрегатор Google News при этом не входит в реестр Роскомнадзора, поскольку его посещаемость ниже установленного законом порога в 1 миллион посетителей в сутки.