МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Закон о ликвидации национального роуминга в РФ принят Государственной думой, вступит в силу с 1 июня 2019 года.

"На территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории", — говорится в тексте законопроекта.

Абонент будет оплачивать телефонное соединение, которое устанавливается с вызываемым собеседником, находящимся за пределами Российской Федерации.