МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Смартфоны китайских производителей впервые вошли в пятерку лидеров по продажам на вторичном рынке в России, рассказали РИА Новости в прес-службе сервиса бесплатных объявлений Avito.

Всего в 2018 году пользователи Avito в России приобрели 1,81 миллиона телефонов – это на 7,7% больше, чем в прошлом году. "В пятерку лидеров по продажам на вторичном рынке телефонов впервые вошли китайские бренды – Xiaomi занял третье место, Huawei – четвертое", — рассказали в компании.

Смартфоны этих производителей уступили только традиционным лидерам рынка — iPhone и Samsung. Пятерку лидеров замыкает Sony. Сильнее всего улучшил свою позицию Huawei, поднявшийся сразу на 6 позиций в топ-10. На две строчки опустились сразу три марки: Sony, Nokia и LG.

Самой дорогой среди десяти самых продаваемых марок также оказался iPhone (в среднем 13,5 тысячи рублей), а самой доступной – Nokia (3,39 тысячи рублей).

Средняя цена на смартфоны Samsung составляла 8,72 тысячи рублей (рост на 6% за год), Xiaomi в 2018 году стоил 8,7 тысячи рублей (подешевел на 9% за год). Значительнее всего подорожал Huawei – на 17% (до 8,79 тысячи рублей), а самым заметным снижением средней стоимости отметились Lenovo и Meizu – на 18% каждый.