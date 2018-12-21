МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Facebook работает над созданием криптовалюты для осуществления денежных переводов через принадлежащий компании мессенджер WhatsApp, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, компания разрабатывает stablecoin, криптовалюту, привязанную к доллару США, чтобы минимизировать волатильность. На данный момент Facebook работает над стратегией, включая план депозитарных активов, которые будут использоваться для обеспечения стоимости stablecoin.

Уточняется, что Facebook, разрабатывая криптовалюту, ориентируется в первую очередь на рынок денежных переводов Индии. В этой стране мессенджер WhatsApp пользуется популярностью и насчитывает более 200 миллионов пользователей. Агентство отмечает, что Индия также лидирует в мире по объему денежных переводов: по данным Всемирного банка, в 2017 году таким образом в страну поступило 69 миллиардов долларов.

Как пишет агентство, c тех пор, как в 2014 году компания наняла бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса (David Marcus) для запуска своего приложения Messenger, ожидается, что Facebook сделает шаг в сфере финансовых услуг. В мае Маркус стал руководителем инициатив по блокчейну. Агентство добавляет, что теперь в его команде насчитывается около 40 сотрудников.

"Как и многие другие компании, Facebook изучает способы использования технологии блокчейн. Эта новая небольшая команда изучает множество различных применений. Больше нам нечего сказать", — приводит агентство слова официального представителя компании.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о биткоине. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.