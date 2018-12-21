МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Сервис такси Uber запустил отдельное приложение для российского рынка Uber Russia, инвестиции объединенной компании "Яндекс" и Uber в сервис Uber Russia превысят два миллиарда рублей в 2019 году, сообщили в пресс-службе Uber.

Новое приложение с пятницы можно скачать в App Store и Google Play. Приложением Uber со временем можно будет воспользоваться только за границей, пояснили в компании. Переход на Uber Russia, по словам представителя сервиса, будет легким. Так, при регистрации достаточно ввести номер телефона, который был привязан к Uber, и в новое приложение Uber Russia автоматически добавятся история поездок, любимые адреса, привязанные платёжные карты и электронная почта для отчётов о заказах.

В Uber отметили, что в приложении появились новые тарифы, также были добавлены дополнительные функции, которые со временем планируется расширить. Инвестиции объединенной компании "Яндекс" и Uber в Uber Russia, включая скидки для пользователей, мотивационные программы для водителей и рекламу, в следующем году превысят два миллиарда рублей, добавили в пресс-службе Uber.

В настоящее время Uber в России работает в 50 городах страны. В феврале "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах. В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам.