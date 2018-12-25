МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Реализация поправок к законам "О связи" и "Об информации", известных как законопроект о защите рунета, приведет к существенным тратам бюджетных средств, хотя в документе утверждается, что они не потребуются, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отзыв рабочей группы "Связь и IT" Экспертного совета при правительстве РФ.

Ранее в декабре сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Он, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации.

По оценке экспертов, только единовременные затраты могут достичь 25 миллиардов рублей на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений, пишет газета. Кроме того, потребуются компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети, риск которых оценивается участниками отрасли как высокий, считают эксперты. Их следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть 134 миллиарда рублей в год, говорится в отзыве, на который ссылается издание.

Как считают эксперты, целеполагание законопроекта не выглядит прозрачным, так как ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства. При этом проект существенно расширяет полномочия Роскомнадзора, что частично противоречит действующему законодательству, говорится в отзыве. Так, "полномочия по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования" интернета уже закреплены за ФСБ. Также Роскомнадзор сейчас не наделен правом издавать акты, содержащие требования к сетям связи.

Эксперты также отмечают технически невыполнимые требования: документ "по сути, предлагает операторам связи и другим лицам передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно", сообщает издание. Кроме того, в проекте речь идет о передаче в отдельных случаях управления маршрутизаторами от операторов связи к регулятору. Это приведет к неустойчивости работы сетей, так как у Роскомнадзора нет необходимого оборудования, говорится в отзыве.

Так, эксперты предлагают доработать проект: уточнить его цель, конкретизировать угрозы, которым предполагается противодействовать, и получить заключение правительства о бюджетных тратах.