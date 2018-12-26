МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Уже в начале наступающего 2019 года в России ожидается рост цен на мобильный интернет, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.

Как сообщил изданию глава Content Review Сергей Половников, цены на интернет могут вырасти значительно, когда вступит в силу "закон Яровой". Второй фактор — рост НДС с 18% до 20%.

Крупные российские операторы сотовой связи — Tele2, "МегаФон" и "Вымпелком" — уже оповестили своих абонентов о повышении цен на услуги.

Из исследования следует также, что Россия заняла восьмое место в рейтинге самого дешевого мобильного интернета. Средняя стоимость одного гигабайта составила 55,5 рублей: этот показатель снизился на 15% с мая 2018 года.

Напомним, что на прошлой неделе нижняя палата парламента приняла закон, который отменяет роуминг на всей территории страны.